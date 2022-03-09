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Театр Культура

Директором Самарского драмтеатра стал бывший министр культуры Пермского края

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 марта на общем собрании коллектива Самарского академического театра драмы им. М. Горького министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш представила нового директора театра Вячеслава Торчинского.

Торчинский возглавлял министерство культуры Пермского края с 2018 по 2021 годы. В его послужном списке работа над масштабным проектом “Пермь-культурная столица Европы” и фестивалем “Белый ночи”.

Самарский театр драмы уже несколько лет не мог определиться с кандидатов на должность директора. В 2020 году руководящее кресло покинула Яна Егорова, проработав в статусе меньше года. После этого возглавляли театр художественный руководитель Валерий Гришко и главный режиссер Михаил Лебедев. Среди ближайших задач нового директора – организация работы театра в условиях будущего ремонта здания.

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