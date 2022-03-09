Директором Самарского драмтеатра стал бывший министр культуры Пермского края

В среду, 9 марта на общем собрании коллектива Самарского академического театра драмы им. М. Горького министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш представила нового директора театра Вячеслава Торчинского.
Торчинский возглавлял министерство культуры Пермского края с 2018 по 2021 годы. В его послужном списке работа над масштабным проектом “Пермь-культурная столица Европы” и фестивалем “Белый ночи”.
Самарский театр драмы уже несколько лет не мог определиться с кандидатов на должность директора. В 2020 году руководящее кресло покинула Яна Егорова, проработав в статусе меньше года. После этого возглавляли театр художественный руководитель Валерий Гришко и главный режиссер Михаил Лебедев. Среди ближайших задач нового директора – организация работы театра в условиях будущего ремонта здания.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить