Более 500 жителей региона посетили весеннюю ярмарку продукции самозанятых

В преддверии Международного женского дня в столице региона вновь состоялась весенняя ярмарка продукции самозанятых. В этом году в ней приняли участие 17 проектов из разных уголков Самарской области: Самары, Новокуйбышевска, Тольятти, Отрадного, Жигулевска и Ставропольского района. Посетителями ярмарки стали более 500 человек.

Формирование комплекса мер поддержки самозанятых граждан в Самарской области ведется благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Создание комфортного делового климата — одна из ключевых задач Стратегии лидерства, обозначенной губернатором Дмитрием Азаровым совместно с жителями региона. Сегодня самозанятые активно развивают свои проекты, пользуются мерами поддержки и возможностями, которые создаются для плательщиков налога на профессиональный доход.

В течение всего дня на площадке галереи "Формограмма" участники весенней ярмарки могли предложить свою уникальную продукцию гостям события. Здесь были представлены украшения, предметы интерьера, керамические изделия, женская одежда, детские игрушки, домашняя пастила и сушеные фрукты, мед с домашней пасеки, мясные продукты натурального копчения и др.

Организатором таких событий выступает областное минэкономразвития совместно с региональным центром "Мой бизнес". Каждый участник, прошедший конкурсный отбор, смог получить бесплатное место на торговой площадке и представить свой проект широкой аудитории.

"Число самозанятых в нашем регионе уже превысило 100 тысяч человек. Это предприниматели, которые приняли решение развивать свое дело в легальном поле, платить налоги и использовать возможности господдержки. Уже третий год мы развиваем линейку региональных мер, мотивируем самозанятых к ведению прозрачной деятельности, стремимся создать все условия для их роста. Пользователям специального налогового режима доступны консультационные услуги, образовательные программы, имущественная поддержка, а также услуги по продвижению и многое другое", — рассказал о работе с самозанятыми министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ярмарки продукции региональных мастеров зарекомендовали себя как наиболее востребованный инструмент поддержки. В 2021 году такие события объединили 70 участников и более 3 тысяч посетителей.

Как признаются участники весенней ярмарки, возможность представить свой товар и найти новых клиентов дает мощный импульс к дальнейшему развитию их проектов.

"Мы готовим продукцию горячего копчения, варим сыры, создаем конфеты ручной работы. О ярмарке мы узнали из аккаунта "Мой бизнес 63" в одной из социальных сетей, подали заявку и были очень рады, что прошли отбор. Мы благодарны министерству экономического развития Самарской области за предоставленную возможность продемонстрировать свою продукцию и найти новых клиентов по всему региону", — подчеркнула Ирина Иванова, основатель домашней коптильни "Ум отъешь" из Отрадного.

"В первую очередь ярмарка — это знакомства с коллегами, новые партнерства и возможность наладить дальнейшее сотрудничество. Это новые клиенты, которые к нам приходят вживую. Мед — специфический продукт, поэтому наш основной способ заявить о себе — сарафанное радио. На ярмарке мы смогли, что называется, показать себя и посмотреть на других", — рассказал владелец пасеки Антон Дудукин из Кинель-Черкасского района.