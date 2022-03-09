С начала года в Самарской области изъяли свыше 18,5 кг наркотиков

В Самарской области полицейские с начала 2022 г. полицейские изъяли свыше 18,5 кг наркотиков, сообщает региональное ГУ МВД.

Также правоохранители обнаружили 14 наркопритонов. К уголовной ответственности привлекли пятерых человек, к административной — 377.

Так, в квартире на ул. Советской задержали 41-летнего мужчину, который устроил дома притон. Сам хозяин во время задержания тоже был "под кайфом". За это его оштрафовали на 4 тыс. рублей.

Другой притон обнаружили на ул. Запорожской, владельцем квартиры был 43-летний житель Самары. Вместе с ним находились 39-летняя женщина и 42-летний мужчина. Все они употребляли героин.

Еще одну точку притяжения наркоманов полицейские нашли на ул. Демократической. В квартире 40-летней самарчанки обнаружили одноразовые шприцы, ложку и другие предметы, которые использовали для употребления наркотиков.