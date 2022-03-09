С начала года в Самарской области изъяли свыше 18,5 кг наркотиков

В Самарской области полицейские с начала 2022 г. полицейские изъяли свыше 18,5 кг наркотиков, сообщает региональное ГУ МВД.
Также правоохранители обнаружили 14 наркопритонов. К уголовной ответственности привлекли пятерых человек, к административной — 377.
Так, в квартире на ул. Советской задержали 41-летнего мужчину, который устроил дома притон. Сам хозяин во время задержания тоже был "под кайфом". За это его оштрафовали на 4 тыс. рублей.
Другой притон обнаружили на ул. Запорожской, владельцем квартиры был 43-летний житель Самары. Вместе с ним находились 39-летняя женщина и 42-летний мужчина. Все они употребляли героин.
Еще одну точку притяжения наркоманов полицейские нашли на ул. Демократической. В квартире 40-летней самарчанки обнаружили одноразовые шприцы, ложку и другие предметы, которые использовали для употребления наркотиков.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение