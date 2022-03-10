В Самаре при оплате проезда смартфонами наблюдаются технические сбои

В Самаре единый оператор электронного проездного "Объединенная транспортная карта" сообщает, что бесконтактная оплата в общественном транспорте может давать сбои.

Оплата проезда с применением смартфонов, smart-часов и других гаджетов с использованием сервисов ApplePay, GooglePay, SamsungPay, GarminPay, SberPay могут наблюдаться технологические сбои.

Пассажирам рекомендуется иметь при себе обычные банковские карты, наличные деньги или транспортные карты.