Многокилометровый затор образовался в четверг утром на Московском шоссе в Самаре

В четверг, 10 марта, в девятом часу утра поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибальный уровень автомобильных пробок.

Если верить "Яндексу", наиболее сложная обстановка с движением транспорта наблюдалась на Московском шоссе, где затор начинался от кольцевой развязки по. Кирова и продолжался до пересечения с ул. Авроры, а затем снова начинался за Ботаническим садом, продолжался до ул. Мичурина, по которой продлевался до ул. Полевая и по ней доходил до ул. Галактионовская.

Сложности с движением наблюдались и на некоторых участках других городских автомагистралей.