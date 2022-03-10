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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Что делать с арендой офиса в ситуации неопределенности?

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с новыми реалиями на рынке офисной недвижимости появилось несколько тенденций.

Первая — компании экономят всеми возможными способами: от перевода части сотрудников на удаленку до сокращения штата. Некоторым компаниями теперь не под силу арендовать привычный для их уровня офис.

Вторая — это ситуация неопределенности. Как понять, какое количество сотрудников будет работать в офисе завтра или в следующем месяце, и есть ли смысл снимать тот самый офис?

И третья — найти, исходя из всего вышесказанного, оптимальный способ размещения своих сотрудников, не потратив лишние средства и имея возможность оперативно перестроиться в условиях дальнейших перемен.

В поиске решения, размещение сотрудников в формате гибких офисов и коворкинга становиться очень актуальным. Давайте рассмотрим, какие преимущества для компании дает такой формат.

Гибкость

Можно регулировать количество сотрудников в офисе, исходя из потребностей и при этом не платить за аренду лишних рабочих мест и площади. Можно безболезненно сократить штат на время кризиса или сделать посменный выход сотрудников в офис, арендуя при этом, к примеру, одно рабочее место на 3-х сменных сотрудников, а потом расширить штат снова, заняв соседний кабинет, и нет необходимости искать новое помещение, перевозить мебель и прочие офисные атрибуты. И что еще важно — сокращать и расширять штат можно за один день без дополнительных затрат и штрафов.

Стоимость

Коворкинг имеет ряд статей, которые значительно экономят средства компании по сравнению с классическим офисом. Разовые расходы и капитальные вложения по оснащению офиса: ремонт, материалы, мебель, техника, инженерные системы и т. д. Это особенно актуально после повышения цен в связи с ростом курса доллара — теперь стоимость отделки собственного офиса и стоимость мебели также существенно увеличатся. Разовые расходы и капитальные вложения по оснащению офиса: ремонт, материалы, мебель, техника, инженерные системы и т. д. Это особенно актуально после повышения цен, в связи с ростом курса доллара — теперь стоимость отделки собственного офиса и стоимость мебели также существенно увеличится. К экономии можно также отнести наличие переговорных комнат в коворкинге. Так как в тариф включен пакет переговорных и не нужно тратить деньги на организацию встреч вне офиса.

Рассмотрим на конкретном примере постоянные расходы по Самаре из расчета компании на 5 и 20 человек:

Исходя из наших расчетов, классический офис на 5 человек обойдется дороже коворкинга, а вот классический офис на 20 человек дешевле на 33%. Но это только постоянные расходы, а нам стоит взять во внимание и расходы разовые по оснащению и оборудованию офисного помещения.

Рассмотрим также разовые расходы на конкретном примере из расчета компании на 5 и 20 человек:

В наших расчетах учтено все, что необходимо для заполнения нового офиса. На этом примере сравнения наглядно видно, сколько придется затратить на оснащение офиса. А в коворкинге все это входит в стоимость рабочего места. В собственном офисе, помимо этого, вы несете временные затраты на поиски, согласование и заказ данного оборудования и проведения ремонта, несете риски роста цен на материалы, технику и мебель и риски арендатора перед различными инспекциями.

Итого с учетом всех затрат на офис и коворкинг мы видим, что офис на 5 человек обойдется в 648 тыс. в первый месяц и далее в 106 тысяч ежемесячно, а коворкинг 85 тыс. ежемесячно. И все это без дополнительных затрат. По команде в 5 человек очевидна выгода размещения в коворкинге с первого месяца и далее. Офис на 20 человек обойдется в 1 млн 225 тыс. в первый месяц и в 229 тыс. со второго месяца ежемесячно, а коворкинг — в 340 тыс. ежемесячно с первого месяца. По офису на 20 человек видно, что заезд в офис обойдется дороже, зато аренда далее дешевле.

Давайте рассчитаем на долгосрочную перспективу.

Разница в аренде офиса и коворкинга 111 тыс. в месяц. С учетом затрат на заселение в офис вы сможете отбить расходы на оснащение и начать экономить с 12 месяца. Это было бы так, но за год работы в офисе вам понадобится как минимум косметический ремонт, возможно замена части мебели и ремонт или замена техники, посуды и всего того, что коворкинг берет на себя. К тому же, кто может знать, сколько сотрудников будет работать в компании через год и как будет развиваться ситуация. В условиях коворкинга можно с легкостью расширить или сократить штат. В условиях офиса увеличение штата ограничено конкретным пространством, а сокращение ведет к переплате за неиспользуемые рабочие места. К тому же вы получаете пространство с различными зонами отдыха, комнатами переговоров, комнатами для звонков, что позволяет сотрудникам работать более эффективно.

Подходит для любого формата бизнеса

Ранее было сформировано мнение, что коворкинг — это некий опенспейс, в котором работают фрилансеры, но это уже давно не так. Размещение в формате гибких офисов и коворкинга имеет ряд преимуществ для любого размера компании.

Крупный бизнес, занимая всю или большую площадь коворкинга, получает офис под ключ с дизайн-проектом в корпоративном стиле, не тратится на ремонт и амортизацию помещения и мебели и имеет возможность краткосрочной аренды для проектных команд.

Среднему бизнесу нет необходимости снимать и оплачивать офис на вырост — можно арендовать дополнительные рабочие места в любое время. Также экономия на ремонте и амортизации, плюс доступ ко всем пространствам и удобствам на территории коворкинга и экономия на административном ресурсе.

Малый бизнес и фриланс получает благоустроенное пространство класса А с развитой инфраструктурой, общение, нетворкинг, обучение, посещение всех мероприятий на территории коворкинга бесплатно.

Также актуальным для всех компаний при заселении в коворкинг является экономия времени и средств на административном персонале. Все, что связано с уборкой, закупкой, интернетом и ремонтом, берет на себя арендатор. Офис в формате "все включено". Коворкинг помимо инфраструктуры предоставляет полный пакет услуг и сервисов от развивающих до развлекательных мероприятий. Сотрудники максимально лояльные к компании, счастливые и продуктивные. Резиденту коворкинга для работы нужно только взять свой ноутбук — все остальное он найдет в пространстве.

Исходя из всех расчетов и перечисленных плюсов, становится очевидным преимущества коворкинга и его актуальность в современных нестабильных условиях. Размещение в формате гибкого офиса позволит компании сэкономить на размещении сотрудников, получив при этом офис класса А со всей инфраструктурой и сервисом.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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