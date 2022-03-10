Двум уволенным сотрудникам самарского ДУИ не удалось восстановиться на работе

Ленинский районный суд Самары отказался восстановить на работе двух чиновников, уволенных в связи с утратой доверия. Об этом сообщает городская прокуратура.

Напомним, по представлению прокуратуры в октябре 2021 г. из департамента управления имущества уволили замруководителя Виктора Федоренчика и руководителя управления по жилищным вопросам Александра Гаранина.

Ранее прокуратура обнаружила у ДУИ нормативные правовые акты, позволяющие предоставлять жилье в служебный наем необоснованно широкой категории граждан. При этом департамент не исполнял решения судов о предоставлении жилья детям-сиротам и инвалидам.

Федоренчик и Гаранин не согласились с увольнением и безуспешно попытались восстановиться на работе через суд.