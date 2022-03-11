В Самарской области разыскивают подозреваемого в угрозе убийством

В Самарской области полицейские разыскивают 27-летнего Степана Слободяна, которого подозревают в угрозе убийством и причинении легких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчина проживал в пос. Междуреченск Сызранского района. Он скрылся от органов дознания и теперь объявлен в федеральный розыск.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, карие глаза, прямые темные волосы, может носить бороду.

Сотрудники полиции просят всех, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8464) 33-38-66, 112.