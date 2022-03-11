В Самарской области разыскивают подозреваемого в угрозе убийством

В Самарской области полицейские разыскивают 27-летнего Степана Слободяна, которого подозревают в угрозе убийством и причинении легких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчина проживал в пос. Междуреченск Сызранского района. Он скрылся от органов дознания и теперь объявлен в федеральный розыск.
Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, карие глаза, прямые темные волосы, может носить бороду.
Сотрудники полиции просят всех, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8464) 33-38-66, 112.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение