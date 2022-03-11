Полицейские поймали жителя Самарской области на кредитном мошенничестве

В Жигулевске участковый задержал 40-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в мае 2021 г. житель с. Утевка оформил кредит на 354 тыс. руб., который не собирался выплачивать. Чтобы получить деньги, подозреваемый сообщил неверные сведения о своем месте работы и фактическом доходе. Он воспользовался тем, что документальное подтверждение информации не требовалось.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ ("Хищение денег заемщиком путем представления банку ложных сведений").