Нескольких жителей Самарской области подозревают в передаче взяток

В Самарской области нескольких человек подозревают в посредничестве в передаче взяток, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 16 февраля 2022 г. один из подозреваемых в ресторане получил от местной жительницы 180 тыс. руб. за "содействие" в получении четырех водительских удостоверений категорий "В" без сдачи экзаменов.

В отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

Также следователи считают, что 17 февраля 2022 г. подозреваемый получил от другого человека 152 тыс. руб. за аналогичную "услугу".

Еще одним фигурантом уголовного дела о передаче взяток стал 19-летний тольяттинец. По версии следствия, в январе 2022 г. ему передали 45 тыс. рублей. Через него деньги должны были попасть сотрудникам ГИБДД, чтобы те помогли некой женщине успешно сдать экзамен на водительские права.