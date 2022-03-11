Нескольких жителей Самарской области подозревают в передаче взяток

В Самарской области нескольких человек подозревают в посредничестве в передаче взяток, сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, 16 февраля 2022 г. один из подозреваемых в ресторане получил от местной жительницы 180 тыс. руб. за "содействие" в получении четырех водительских удостоверений категорий "В" без сдачи экзаменов.
В отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").
Также следователи считают, что 17 февраля 2022 г. подозреваемый получил от другого человека 152 тыс. руб. за аналогичную "услугу".
Еще одним фигурантом уголовного дела о передаче взяток стал 19-летний тольяттинец. По версии следствия, в январе 2022 г. ему передали 45 тыс. рублей. Через него деньги должны были попасть сотрудникам ГИБДД, чтобы те помогли некой женщине успешно сдать экзамен на водительские права.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение