Переселенцам из ЛНР вручили свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области помогли шестерым вынужденным переселенцам из Луганской Народной Республики оформить документы, необходимые для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации.

После Международного женского дня сотрудники УВМ областного главка в установленный законом срок вручили гражданам первые свидетельства. Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации дает право гражданину на медицинское обслуживание, осуществление трудовой деятельности на территории Самарской области без оформления патента и разрешения на работу и впоследствии право на приобретение гражданства Российской Федерации.

Александра прибыла в Самарскую область из Луганской Народной Республики 25 февраля вместе с 9-летним сыном. Они были вынуждены спешно покинуть родной дом в связи с нараставшей в тот момент угрозой начала боевых действий со стороны националистов. "В Самаре приняли хорошо, сын сейчас на учебе, а я обустраиваюсь. Нас здесь признали своими, ведь мы одна большая семья", - признается она.

Наталья - из Луганской области, о городе на Волге и его достопримечательностях слышала раньше от знакомых, теперь сможет сама пройтись по набережной и старому городу, своими глазами увидеть всю красоту волжской земли. "В Самару я прибыла две недели назад, уже поступила на обучение в один из университетов, в будущем стану педагогом", - рассказывает девушка. В дальнейшем, по словам Натальи, она намерена переехать в Россию на постоянное место жительства и получить гражданство Российской Федерации.

Эвакуация стала для граждан вынужденной временной мерой, которая сохранила их жизнь и здоровье. О готовности принять эвакуируемых заявили многие регионы РФ, в том числе и Самарская область.

По мере прибывания в Самарскую область других жителей ЛНР и ДНР сотрудники полиции будут оказывать каждому из них необходимую помощь в пределах своей компетенции.