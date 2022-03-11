16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре работают центры гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса С 14 марта изменится расписание электричек между Самарой и Тольятти Делегация Самарской области начала работу на туристической выставке "Интурмаркет-2022" В Самарском регионе работает система скрытого наблюдения за участниками дорожного движения В Самаре прошла всероссийская патриотическая акция железнодорожников "Своих не бросаем"

Общество

В выходные дни на территории региона прогнозируют снег и понижение температуры

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 220
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На территории Самарской области в выходные дни ожидается понижение температуры с выпадением осадков в виде снега, на дорогах возможен гололед. В сложных погодных условиях особенно бдительными следует быть тем, кто собирается осуществлять выезд на загородные трассы.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

Перед поездкой необходимо убедиться в полной исправности своего транспортного средства, а также взять в дорогу все необходимое для мелкосрочного ремонта, в том числе и теплые вещи.

В сложных погодных условиях госавтоинспекторы ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, поэтому к ним всегда можно обратиться в трудной ситуации. В экстренном случае следует воспользоваться телефонным номером 112.

Региональная Госавтоинспекция рекомендует быть осторожными и предусмотрительными на дороге: пешеходам не забывать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно в условиях гололеда; водителям выдерживать дистанцию и боковой интервал между потоками, а также безопасную скорость движения, не допуская неоправданных маневров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Фото на сайте

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3