В выходные дни на территории региона прогнозируют снег и понижение температуры

На территории Самарской области в выходные дни ожидается понижение температуры с выпадением осадков в виде снега, на дорогах возможен гололед. В сложных погодных условиях особенно бдительными следует быть тем, кто собирается осуществлять выезд на загородные трассы.

Перед поездкой необходимо убедиться в полной исправности своего транспортного средства, а также взять в дорогу все необходимое для мелкосрочного ремонта, в том числе и теплые вещи.

В сложных погодных условиях госавтоинспекторы ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, поэтому к ним всегда можно обратиться в трудной ситуации. В экстренном случае следует воспользоваться телефонным номером 112.

Региональная Госавтоинспекция рекомендует быть осторожными и предусмотрительными на дороге: пешеходам не забывать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно в условиях гололеда; водителям выдерживать дистанцию и боковой интервал между потоками, а также безопасную скорость движения, не допуская неоправданных маневров.