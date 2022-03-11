В выходные дни на территории региона прогнозируют снег и понижение температуры

На территории Самарской области в выходные дни ожидается понижение температуры с выпадением осадков в виде снега, на дорогах возможен гололед. В сложных погодных условиях особенно бдительными следует быть тем, кто собирается осуществлять выезд на загородные трассы.
Перед поездкой необходимо убедиться в полной исправности своего транспортного средства, а также взять в дорогу все необходимое для мелкосрочного ремонта, в том числе и теплые вещи.
В сложных погодных условиях госавтоинспекторы ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, поэтому к ним всегда можно обратиться в трудной ситуации. В экстренном случае следует воспользоваться телефонным номером 112.
Региональная Госавтоинспекция рекомендует быть осторожными и предусмотрительными на дороге: пешеходам не забывать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно в условиях гололеда; водителям выдерживать дистанцию и боковой интервал между потоками, а также безопасную скорость движения, не допуская неоправданных маневров.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа