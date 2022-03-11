Двух человек оштрафовали в Самаре за дискредитацию ВС РФ

Самарские полицейские привлекли к административной ответственности двоих молодых людей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

Как сообщают правоохранители, 20-летний парень и 21-летняя студентка на площади Славы участвовали в "публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, которые проводят специальную операцию на основании решения президента Российской Федерации и постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22.02.2022 года №-35-СФ "Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации".

На задержанных составили административные протоколы. Ленинский районный суд признал их виновными и назначил по штрафу 40 тыс. рублей.