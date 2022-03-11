В Самарском регионе работает система скрытого наблюдения за участниками дорожного движения

Сотрудники ОСР ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области на постоянной основе осуществляют скрытое патрулирование за участниками дорожного движения.
В рамках организации контроля за дорожным движением наряды отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области осуществляют профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий на территории региона.
Одним из методов контроля за дорожной обстановкой служит скрытое патрулирование. Данный метод позволяет выявлять нарушения в сфере безопасности дорожного движения в потоке транспортных средств, когда недисциплинированный водитель в отсутствии комплекса фото- и видеофиксации, а также экипажей дорожно-патрульной службы прибегает к нарушениям ПДД, будучи уверенным в своей безнаказанности.
Данный метод используется сотрудниками ГИБДД региона с середины прошлого года. При этом одним из распространенных нарушений, выявленным в ходе скрытого патрулирования, является выезд и движение транспортных средств в нарушение ПДД по полосе, предназначенной для встречного движения.
При скрытом контроле госавтоинспекторы передвигаются на автомобилях гражданского исполнения и фиксируют нарушения ПДД РФ. Информация о нарушении передается ближайшим нарядам ДПС, которыми для пресечения и оформления административного правонарушения обеспечивается остановка транспортного средства нарушителя.
Так, накануне, 10 марта, скрытое патрулирование осуществлялось тремя нарядами ОСР ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области на территории городских округов Новокуйбышевска и Чапаевска, с 87 по 115 км автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. За время проведения мероприятия полицейскими было выявлено 13 правонарушений со стороны автомобилистов, два из которых связаны с выездом на встречную полосу движения.
Региональная Госавтоинспекция призывает водителей быть ответственными и дисциплинированными при управлении транспортом! Помните, что сотрудники ГИБДД на постоянной основе осуществляют свою работу на дорогах нашей области и предостерегают от нарушений правил дорожной безопасности в целях сохранения порядка на улично-дорожной сети.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа