В Самарском регионе работает система скрытого наблюдения за участниками дорожного движения

Сотрудники ОСР ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области на постоянной основе осуществляют скрытое патрулирование за участниками дорожного движения.

В рамках организации контроля за дорожным движением наряды отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области осуществляют профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий на территории региона.

Одним из методов контроля за дорожной обстановкой служит скрытое патрулирование. Данный метод позволяет выявлять нарушения в сфере безопасности дорожного движения в потоке транспортных средств, когда недисциплинированный водитель в отсутствии комплекса фото- и видеофиксации, а также экипажей дорожно-патрульной службы прибегает к нарушениям ПДД, будучи уверенным в своей безнаказанности.

Данный метод используется сотрудниками ГИБДД региона с середины прошлого года. При этом одним из распространенных нарушений, выявленным в ходе скрытого патрулирования, является выезд и движение транспортных средств в нарушение ПДД по полосе, предназначенной для встречного движения.

При скрытом контроле госавтоинспекторы передвигаются на автомобилях гражданского исполнения и фиксируют нарушения ПДД РФ. Информация о нарушении передается ближайшим нарядам ДПС, которыми для пресечения и оформления административного правонарушения обеспечивается остановка транспортного средства нарушителя.

Так, накануне, 10 марта, скрытое патрулирование осуществлялось тремя нарядами ОСР ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области на территории городских округов Новокуйбышевска и Чапаевска, с 87 по 115 км автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. За время проведения мероприятия полицейскими было выявлено 13 правонарушений со стороны автомобилистов, два из которых связаны с выездом на встречную полосу движения.

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей быть ответственными и дисциплинированными при управлении транспортом! Помните, что сотрудники ГИБДД на постоянной основе осуществляют свою работу на дорогах нашей области и предостерегают от нарушений правил дорожной безопасности в целях сохранения порядка на улично-дорожной сети.