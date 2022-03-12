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Экономика и бизнес

Делегация Самарской области начала работу на туристической выставке "Интурмаркет-2022"

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 марта, состоялось открытие международной туристической выставки "ИНТУРМАРКЕТ-2022". Выставка продлится 3 дня и завершится 14 марта.

Туристические ресурсы Самарской области на объединенном стенде будут презентовать представители делегации, возглавляемой департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

"Интурмаркет" — уникальная площадка для презентации туристических услуг для самой широкой аудитории. Ежегодно здесь собираются представители туротрасли, чтобы обсудить новые тенденции, поделиться опытом и укрепить существующие или установить новые деловые связи.

По итогам прошлого года, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, Самарская область продемонстрировала впечатляющий качественный рост в сфере гостеприимства. Планомерная работа областного правительства, а также личное внимание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к развитию отрасли способствуют достижению позитивной динамики в туристическом секторе. Так, по итогам 2021 года туристский поток в регион вырос на 30, 2% по сравнению с 2020 годом и составил более 1 млн 710 тыс. человек.

Самарская область вошла в шорт-листы самых престижных премий — Russian Travel Awards, Russian Event Awards, Russian Business Travel & MICE Award, Всероссийская туристская премия "Маршрут года" и т. д., в рамках реализации первого федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" между правительством Самарской области и АО "Корпорация Туризм.РФ" в ноябре прошлого года было подписано соглашение о долгосрочном взаимодействии по развитию туристских территорий Самарской области.

"Международная туристическая выставка "Интурмаркет-2022" традиционно проходит в начале весны и открывает активный летний туристический сезон. Для Самарской области участие в данной выставке позволит рассказать нашим партнерам о туристических возможностях губернии, а также о туристическом продукте нашего региона", — рассказал заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

В состав делегации Самарской области вошли представители основных сегментов индустрии гостеприимства: делегаты от муниципальных образований Самарской области, городских и загородных площадок для размещения, туроператоры, а также специалисты экскурсионных бюро, презентующих основные объекты области, которые традиционно вызывают наибольший туристический интерес.

В рамках выставки делегация Самарской области примет участие в пленарном заседании, посвященном актуальным вопросам развития отрасли: "Внутренний туризм в новых реалиях 2022 года — прорыв или новые вызовы?", "ESG-повестка в туризме: риски и возможности" и "Практическое применение аналитики для подсчета туристических потоков и принятия административных и бизнес-решений".

Кроме того, состоится ряд рабочих встреч с представителями ведущих компаний в сфере цифровизации отрасли туризма и профильных СМИ с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества.

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