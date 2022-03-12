Мужчину обвинили в убийстве двоих жителей Красноглинского района Самары

В Самарской области мужчину признали виновным в совершении нескольких преступлений: убийство двух лиц и покушение на убийство двух или более лиц.
Следствие установило, что 20 июня 2020 года в Красноглинском районе Самары произошел конфликт между осужденным и ранее знакомым ему местным жителем, который распивал спиртные напитки в компании друзей.
В ходе ссоры обвиняемый достал из рюкзака нож и нанес своему знакомому не менее 7 ударов в область груди и конечностей, а также не менее 20 ударов руками и ногами в область расположения жизненно важных органов. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
"Далее осужденный, действуя в продолжение умысла, направленного на убийство всех указанных лиц, нанес не менее 11 ударов ножом, в том числе по голове, второму мужчине, и не менее 12 ударов женщине, находившимся в компании, после чего скрылся с места происшествия", — рассказали в региональном следственном комитете.
От полученных травм женщина скончалась, а ее знакомого врачам удалось спасти. Суд мужчину признал виновным в совершении двух преступлений. Его отправят за решетку на 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение