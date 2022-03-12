Мужчину обвинили в убийстве двоих жителей Красноглинского района Самары

В Самарской области мужчину признали виновным в совершении нескольких преступлений: убийство двух лиц и покушение на убийство двух или более лиц.

Следствие установило, что 20 июня 2020 года в Красноглинском районе Самары произошел конфликт между осужденным и ранее знакомым ему местным жителем, который распивал спиртные напитки в компании друзей.

В ходе ссоры обвиняемый достал из рюкзака нож и нанес своему знакомому не менее 7 ударов в область груди и конечностей, а также не менее 20 ударов руками и ногами в область расположения жизненно важных органов. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

"Далее осужденный, действуя в продолжение умысла, направленного на убийство всех указанных лиц, нанес не менее 11 ударов ножом, в том числе по голове, второму мужчине, и не менее 12 ударов женщине, находившимся в компании, после чего скрылся с места происшествия", — рассказали в региональном следственном комитете.

От полученных травм женщина скончалась, а ее знакомого врачам удалось спасти. Суд мужчину признал виновным в совершении двух преступлений. Его отправят за решетку на 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.