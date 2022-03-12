С 14 марта изменится расписание электричек между Самарой и Тольятти

Новое расписание пригородных электропоездов на участке Самара - Жигулевское море начнет действовать с 14 марта 2022 года, сообщает Самарская ППК.
Основное расписание остается прежним, за исключением двух вечерних электричек.
Ранее отправление поезда № 6014/6013 из Самары было запланировано в 20:21, а прибытие на станцию Жигулевское море — в 21:59. Новое время отхода с ж/д вокзала в Самаре — 20:53, а прибытия на станцию Жигулевское море — 22:31.
Поезд № 6312/6311 от Жигулевского моря теперь будет отправляться в 17:56 (на 13 минут раньше обычного), а прибывать на станцию Самара — в 20:21.
На официальном сайте самарской пригородной пассажирской компании можно узнать точное время прибытия поезда на промежуточные станции.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа