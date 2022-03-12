С 14 марта изменится расписание электричек между Самарой и Тольятти

Новое расписание пригородных электропоездов на участке Самара - Жигулевское море начнет действовать с 14 марта 2022 года, сообщает Самарская ППК.

Основное расписание остается прежним, за исключением двух вечерних электричек.

Ранее отправление поезда № 6014/6013 из Самары было запланировано в 20:21, а прибытие на станцию Жигулевское море — в 21:59. Новое время отхода с ж/д вокзала в Самаре — 20:53, а прибытия на станцию Жигулевское море — 22:31.

Поезд № 6312/6311 от Жигулевского моря теперь будет отправляться в 17:56 (на 13 минут раньше обычного), а прибывать на станцию Самара — в 20:21.

На официальном сайте самарской пригородной пассажирской компании можно узнать точное время прибытия поезда на промежуточные станции.