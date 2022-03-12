Женщину осудят за убийство знакомого в Промышленном районе Самары

Прокуратура Промышленного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Самары, обвиняемой в убийстве мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
В ходе следствия установлено, что в августе 2021 года в обеденное время суток гражданка Г. совместно со своим знакомым К. находилась в квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Кирова г. Самары, где распивали спиртные напитки.
В какой-то момент вечера, в состоянии сильного алкогольного опьянения между обвиняемой Г. и потерпевшим К. произошел конфликт, в ходе которого у Г. появился умысел расправиться с обидчиком.
Женщина ударила его ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевший К. скончался спустя
непродолжительное время.
Вину в совершенном преступления Г. не признала, указав, что действовала в целях самозащиты.
Установлено, что 31-летняя Г. ранее не судима, безработная, не замужем, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предполагает до 15 лет лишения свободы.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение