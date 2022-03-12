Женщину осудят за убийство знакомого в Промышленном районе Самары

Прокуратура Промышленного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Самары, обвиняемой в убийстве мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что в августе 2021 года в обеденное время суток гражданка Г. совместно со своим знакомым К. находилась в квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Кирова г. Самары, где распивали спиртные напитки.

В какой-то момент вечера, в состоянии сильного алкогольного опьянения между обвиняемой Г. и потерпевшим К. произошел конфликт, в ходе которого у Г. появился умысел расправиться с обидчиком.

Женщина ударила его ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевший К. скончался спустя

непродолжительное время.

Вину в совершенном преступления Г. не признала, указав, что действовала в целях самозащиты.

Установлено, что 31-летняя Г. ранее не судима, безработная, не замужем, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предполагает до 15 лет лишения свободы.