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Общество

В Самаре работают центры гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области работают пункты сбора гуманитарной помощи для людей, прибывающих в регион с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Один из них открыт на базе Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.

За 10 дней работы добровольцы познакомились с людьми разного возраста, пола, статуса и национальностей — они приносили все, что необходимо гостям региона.

За это время было передано несколько тонн гуманитарной помощи. Сами волонтеры, которые работают в кол-центре говорят: "Здорово, что у нас живет очень много таких хороших людей! И действительно — мы вместе!"

В областном правительстве отмечают, что в этом и заключается патриотизм: "В простых действиях, в посильном вкладе каждого, в неравнодушии к ближнему. Неравнодушие жителей нашего региона лишний раз доказало, что очертание границ Самарской области в форме сердца — не случайно!"

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

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