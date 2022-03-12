В Самаре работают центры гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса

В Самарской области работают пункты сбора гуманитарной помощи для людей, прибывающих в регион с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Один из них открыт на базе Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.
За 10 дней работы добровольцы познакомились с людьми разного возраста, пола, статуса и национальностей — они приносили все, что необходимо гостям региона.
За это время было передано несколько тонн гуманитарной помощи. Сами волонтеры, которые работают в кол-центре говорят: "Здорово, что у нас живет очень много таких хороших людей! И действительно — мы вместе!"
В областном правительстве отмечают, что в этом и заключается патриотизм: "В простых действиях, в посильном вкладе каждого, в неравнодушии к ближнему. Неравнодушие жителей нашего региона лишний раз доказало, что очертание границ Самарской области в форме сердца — не случайно!"
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа