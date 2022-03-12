В Самаре работают центры гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса

В Самарской области работают пункты сбора гуманитарной помощи для людей, прибывающих в регион с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Один из них открыт на базе Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.

За 10 дней работы добровольцы познакомились с людьми разного возраста, пола, статуса и национальностей — они приносили все, что необходимо гостям региона.

За это время было передано несколько тонн гуманитарной помощи. Сами волонтеры, которые работают в кол-центре говорят: "Здорово, что у нас живет очень много таких хороших людей! И действительно — мы вместе!"

В областном правительстве отмечают, что в этом и заключается патриотизм: "В простых действиях, в посильном вкладе каждого, в неравнодушии к ближнему. Неравнодушие жителей нашего региона лишний раз доказало, что очертание границ Самарской области в форме сердца — не случайно!"