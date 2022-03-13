Сельчанина из Самарской области подозревают в незаконном получении пособия по безработице

В Большечерниговском районе Самарской области 59-летнего местного жителя подозревают в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, мужчина состоял на учете в Центре занятости в качестве безработного и получал пособие. Позже он трудоустроился, не сообщил об этом в центр. В итоге подозреваемый получил 19 тыс. рублей.

Сельчанин признал вину и возместил ущерб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат").