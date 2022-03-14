В Самарской области стартовал первый этап акции "Сообщи, где торгуют смертью"

В Самарской области стартовал первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". Акция проходит с 14 по 25 марта и направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона присоединиться к масштабной общероссийской акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.
Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:
— на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8-(846) 278-22-22;
— на официальный интернет-сайт через сервис "Прием обращений".
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа