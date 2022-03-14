В Самарской области стартовал первый этап акции "Сообщи, где торгуют смертью"

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В Самарской области стартовал первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". Акция проходит с 14 по 25 марта и направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.