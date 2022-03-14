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Экономика и бизнес

Налоговики арестовали активы компании "ЭкоРесурсПоволжье"

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Межрайонная ИФНС России №23 по Самарской области арестовала имущество тольяттинского ООО "ЭкоРесурсПоволжье" на общую сумму 109 млн руб., сообщает "Коммерсант". По данным издания, под арестом оказались семь земельных участков, производственный комплекс, транспорт и дебиторская задолженность компании.

Решение о принятии обеспечительных мер мотивировано результатами налоговой проверки, согласно которым руководство компании могло выводить активы и занижать объем выручки.

"Привлечь внимание налоговых инспекторов могли многочисленные закупки "ЭкоРесурсПоволжья" - за 2021 г. компания совершила закупок на рекордные 1,2 млрд рублей. Среди заключенных сделок - два договора купли-продажи недвижимого имущества на сумму более 30 млн рублей", - пишет "Коммерсант".

ООО "ЭкоРесурсПоволжье" входит в ГК "Эковоз" Дениса Волкова и владеет мусоросортировочным комплексом в Тольятти, на базе которого создается один из "ЭкоТехноПарков". Общая стоимость проекта оценена в 1,6 млрд рублей. В 2021 г. Российский экологический оператор выделил 270 млн руб. на реализацию первого этапа проекта.

По данным "Коммерсанта", претензии ФНС могут обернуться для компании потерей федерального бюджетного финансирования "ЭкоТехноПарка". "У ГК "Эковоз" вряд ли хватит собственных средств для строительства мусороперерабатывающего комплекса, а федеральный бюджет из-за налоговых проблем может отказаться от финансирования. Вполне возможно, придется искать другую компанию", - приводит издание слова источника в областном правительстве.

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