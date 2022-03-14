Уроженца Сызрани разыскивают по подозрению в краже

В Самарской области разыскивают 24-летнего Сергея Шабунова, скрывшего от правоохранителей, сообщает региональное ГУ МВД.

Уроженца Сызрани подозревают в краже.

Приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, среднего роста, худощавого телосложения, русые волосы.

Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России "Сызранское" 8 (8464) 33-38-66, отдела полиции № 34 (Сызранский район) 8 (8464) 98-46-02 или по телефону вызова экстренных служб 112.