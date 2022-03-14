Замешанное в деле о взятках ТНП получило еще одно месторождение

ООО "Межотраслевое Объединение "ТНП" выиграло аукцион на право разработки Дашковского нефтяного участка в Борском районе. Победитель поднял цену за лот в 133 раза и готов заплатить за него почти 106,5 млн рублей.

На участок претендовали еще три организации: ЗАО "Охтин-Ойл" (Татарстан), ООО "Техснаб" (аффилировано компании-победителю) и ООО "УДС нефть" (экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина).

Начальная цена аукциона составляла 800 тыс. рублей. Участок площадью 15,4 кв. км предоставляется на 25 лет. Извлекаемые ресурсы нефти по категории Dл - 0,1 млн т, по категории D1 - 0,2 млн тонн

Напомним, главные активы ТНП - Коммунарское месторождение нефти в Кинельском районе и нефтебаза в с. Богатое. В феврале при попытке передачи взятки 18 млн руб. были задержаны трое представителей компании. Еще ранее за получение взяток именно от той же нефтебазы были задержаны, а впоследствии осуждены сотрудники самарского УФСБ Сергей Гудованный и Павел Чермашенцев.