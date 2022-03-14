Председателя "Народного контроля" обвиняют в вымогательстве подкупа и злоупотреблении полномочиями

В Самаре отправили в суд уголовное дело председателя региональной общественной организации "Народный контроль". Его обвиняют в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Обвиняемый должен был сообщать в Роспотребнадзор о замеченных нарушениях прав потребителей, об обнаружении некачественной и опасной продукции.

По версии следствия, мужчина под предлогом найденных нарушений требовал деньги от сотрудников торговых точек за то, чтобы не передавать эти сведения дальше. Они соглашались. Обвиняемый подписывал с жертвами фиктивные договоры о якобы оказанных консультационных услугах. Таким образом председатель общественной организации с 2017 по 2021 г. получил более 240 тыс. рублей.

Кроме того, действия обвиняемого нанесли существенный вред законным интересам потребителей.