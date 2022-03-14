Более 30 самарцев не могут вернуться домой из Египта

Более 30 самарцев третий день не могут вылететь из Хургады. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Уже связался с руководителем Росавиации Александром Нерадько, обсудил возможность организации вылета. Надеюсь, в ближайшее время люди вернутся домой", - пишет парламентарий.

Самарцы, которые обратились к Хинштейну, пишут, что рейс, запланированный на 11 марта, отменен и от туроператора нет никакой информации. При этом люди сообщают, что в отеле, в котором они сейчас проживают, нет даже питьевой воды.