В Самаре рассказали о важности сохранения пунктов геодезических сетей

В Управлении Росреестра по Самарской области прошла "прямая линия" в честь Дня геодезии и картографии. Начальник профильного отдела Елена Полежаева рассказала об обязанностях собственников земельных участков и зданий, в которых расположены пункты государственной геодезической сети (ГГС).

В Самарской области 3877 таких пунктов. Около них нельзя вести работы, так как это может привести к их уничтожению или повреждению. Так, нельзя убирать, перемещать, засыпать или повреждать наружные знаки пунктов. Также под запретом - сельскохозяйственные и строительные работы на землях, где находятся пункты ГГС. Кроме того, собственники обязаны сохранить их при реконструкции и ремонте зданий.

Повреждение и уничтожение таких пунктов ГГС и хищение материалов, из которых они изготовлены, влечет административную ответственность: для граждан штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

"Уничтожение пунктов государственной геодезической сети усложняет проведение геодезических и картографических работ. Дело в том, что пункты служат основой при выполнении геодезических, топографических и картографических работ; в градостроительной, навигационной и кадастровой деятельности. Сохранность пунктов геодезических сетей и их плотность позволяет специалистам выполнять точные измерения и повышать качество подготовки межевых и технических планов", - говорит Елена Полежаева.

Организации также должны уведомлять Росреестр, если предполагают, что в результате их работ геодезические пункты могут быть повреждены или уничтожены.