В Самаре рассказали о важности сохранения пунктов геодезических сетей

В Управлении Росреестра по Самарской области прошла "прямая линия" в честь Дня геодезии и картографии. Начальник профильного отдела Елена Полежаева рассказала об обязанностях собственников земельных участков и зданий, в которых расположены пункты государственной геодезической сети (ГГС).
В Самарской области 3877 таких пунктов. Около них нельзя вести работы, так как это может привести к их уничтожению или повреждению. Так, нельзя убирать, перемещать, засыпать или повреждать наружные знаки пунктов. Также под запретом - сельскохозяйственные и строительные работы на землях, где находятся пункты ГГС. Кроме того, собственники обязаны сохранить их при реконструкции и ремонте зданий.
Повреждение и уничтожение таких пунктов ГГС и хищение материалов, из которых они изготовлены, влечет административную ответственность: для граждан штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.
"Уничтожение пунктов государственной геодезической сети усложняет проведение геодезических и картографических работ. Дело в том, что пункты служат основой при выполнении геодезических, топографических и картографических работ; в градостроительной, навигационной и кадастровой деятельности. Сохранность пунктов геодезических сетей и их плотность позволяет специалистам выполнять точные измерения и повышать качество подготовки межевых и технических планов", - говорит Елена Полежаева.
Организации также должны уведомлять Росреестр, если предполагают, что в результате их работ геодезические пункты могут быть повреждены или уничтожены.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.