В Самаре пройдет фестиваль "Друг человека"

В выходные, 19 и 20 марта, порядка 200 кошек и собак будут ждать своих новых хозяев в ВК "Экспо-Волга" на фестивале "Друг человека".
Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно прямо с выставки. Все животные обработаны и привиты.
На выставке будут представлены как щенки и котята, так и взрослые особи из приютов Самары. При передаче животных сотрудники проконсультируют новых владельцев по всем возникающим вопросам.
Фестиваль пройдет уже в шестой раз. За все время его проведения новый дом обрели порядка 700 собак и кошек. Время работы фестиваля: с 10:00 до 19:00.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа