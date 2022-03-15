В Самаре пройдет фестиваль "Друг человека"

В выходные, 19 и 20 марта, порядка 200 кошек и собак будут ждать своих новых хозяев в ВК "Экспо-Волга" на фестивале "Друг человека".

Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно прямо с выставки. Все животные обработаны и привиты.

На выставке будут представлены как щенки и котята, так и взрослые особи из приютов Самары. При передаче животных сотрудники проконсультируют новых владельцев по всем возникающим вопросам.

Фестиваль пройдет уже в шестой раз. За все время его проведения новый дом обрели порядка 700 собак и кошек. Время работы фестиваля: с 10:00 до 19:00.