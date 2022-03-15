Гуманитарный центр "БлагоДарю" в Самаре может приостановить работу из-за долгов за электричество

В Самаре из-за долгов за электричество может приостановить работу Гуманитарный центр проекта "БлагоДарю", собирающий вещи для нуждающихся, сообщает samara.kp.ru.

Помещение под Гуманитарный центр на ул. Венцека, 56 проект "БлагоДарю" получил от городских властей. Волонтеры с помощью средств президентского гранта привели в порядок небольшое помещение в двухэтажном дореволюционном доме и организовали там центр раздачи вещей для нуждающихся. Именно сюда свозится одежда, которую самарцы оставляют в контейнерах в городских ТЦ. А уже отсюда вещи отправляются в деревни региона, где передаются тем, кому они необходимы. Но в начале марта работа центра оказалась под угрозой.

Как рассказала изданию Юлия, проблемы с коммуналкой у проекта начались, едва открылся Гуманитарный центр.

"У нас во дворе находится бывший завод измерительных приборов, нас подключили по свету и отоплению к его подстанции и котельной. Платежи там гораздо выше, чем в СамГэС и в "Т Плюс", но других вариантов нам не предложили, — сокрушается Юлия Копылова. — Из-за того, что зимой батареи практически не греют, а в помещении работают люди, нам приходится все время держать включенными обогреватели. В результате только за февраль счетчик насчитал за электричество 7,8 тыс. рублей. На счете у "БлагоДарю" в этот момент было 1,1 тыс. руб., плюс мне нужно было оплатить бензин для машины, которая забирает вещи из контейнеров. Но уже в начале марта поставщик заявил мне, что отключает нас, и выполнил свою угрозу".

После того, как ситуация получила огласку, свет общественникам включили. Но теперь благотворительному проекту предлагают самостоятельно подтянуть провода к альтернативной подстанции. Сейчас общественники просят власти найти возможность подключить их к сетям "СамГЭС" и "Т Плюс".

Внимание на проблемы волонтеров обратил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Обязательно вмешаюсь в ситуацию и постараюсь помочь. Очень жаль, что самарские чиновники так бездушно и формально относятся к волонтерам. Проект "БлагоДарю", действительно, крайне важен для людей", — написал парламентарий в соцсети.