В Алексеевском и Безенчукском районах введен карантин по бешенству

В границах с. Патровка сельского поселения Гавриловка Алексеевского района, а также в границах охотучастка Матвеева Грива в Безенчукском районе установлен карантин по бешенству.
Соответствующие постановления губернатора Самарской области опубликованы на сайте правительства региона.
В Алексеевском районе очагом признан земельный участок в селе, в Безенчукском районе - участок в районе охотучастка. Территория в радиусе 2 км получает статус неблагополучной.
Здесь запрещено лечить восприимчивых животных, перемещать или перегруппировывать их, ввозить и вывозить восприимчивых животных, за исключением вакцинированных. Охота разрешена лишь в целях регулирования численности восприимчивых особей.
На территории неблагополучного пункта запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, их отлов для вывоза в зоопарки.
Ограничения вводятся на 179 дней, а отмена карантина осуществляется через 60 дней после убоя последнего зараженного животного.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа