В Алексеевском и Безенчукском районах введен карантин по бешенству

В границах с. Патровка сельского поселения Гавриловка Алексеевского района, а также в границах охотучастка Матвеева Грива в Безенчукском районе установлен карантин по бешенству.

Соответствующие постановления губернатора Самарской области опубликованы на сайте правительства региона.

В Алексеевском районе очагом признан земельный участок в селе, в Безенчукском районе - участок в районе охотучастка. Территория в радиусе 2 км получает статус неблагополучной.

Здесь запрещено лечить восприимчивых животных, перемещать или перегруппировывать их, ввозить и вывозить восприимчивых животных, за исключением вакцинированных. Охота разрешена лишь в целях регулирования численности восприимчивых особей.

На территории неблагополучного пункта запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, их отлов для вывоза в зоопарки.

Ограничения вводятся на 179 дней, а отмена карантина осуществляется через 60 дней после убоя последнего зараженного животного.