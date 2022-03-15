Пожилая жительница Чапаевска поверила мошеннику, пообещавшему выплаты

В Чапаевске Самарской области 75-летняя женщина стала жертвой мошенника.

Несколько дней пенсионерке звонил неизвестный и убеждал, что ей положена компенсация за купленные через Интернет лекарства. Чтобы получить выплату, женщина должна была перечислить 450 тыс. руб. на указанный им счет.

Жертва поверила мошеннику и частями через банкомат перечислила 226,5 тыс. руб., после чего поняла, что ее обманывают. Возбуждено уголовное дело.

Жителям региона напоминают, что никакие компенсации нельзя оформить по телефону. Для получения любых выплат придет официальное уведомление.