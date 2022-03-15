Пожилая жительница Чапаевска поверила мошеннику, пообещавшему выплаты

В Чапаевске Самарской области 75-летняя женщина стала жертвой мошенника.
Несколько дней пенсионерке звонил неизвестный и убеждал, что ей положена компенсация за купленные через Интернет лекарства. Чтобы получить выплату, женщина должна была перечислить 450 тыс. руб. на указанный им счет.
Жертва поверила мошеннику и частями через банкомат перечислила 226,5 тыс. руб., после чего поняла, что ее обманывают. Возбуждено уголовное дело.
Жителям региона напоминают, что никакие компенсации нельзя оформить по телефону. Для получения любых выплат придет официальное уведомление.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение