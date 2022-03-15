Российские поставщики, высокий спрос и экспорт в ЕАЭС: как швейные производства региона работают в условиях санкций

В Самарской области предприятия легкой промышленности, в том числе швейные производства, несмотря на новые условия работы, продолжают развиваться, искать новые направления деятельности, решать вопросы кадрового голода и ориентироваться на рынки дружественных стран.

Одним из таких предприятий является самарская швейная фабрика "Профи Дресс". Уже 11 лет компания выпускает униформу и текстиль для сферы общественного питания, гостиничного бизнеса и магазинов. Предприятие поставляет свою продукцию в 358 городов, количество клиентов фабрики уже превысило 5000 организаций. Помимо центрального офиса в Самаре, с предприятием сотрудничают 17 швейных цехов по всей Самарской области. Таким образом, сегодня "Профи Дресс" обеспечивает работой 150 человек.

В настоящее время в нашем регионе по поручению губернатора на регулярной основе продолжается мониторинг промышленного сектора, рынка труда и других направлений. На заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона 14 февраля Дмитрий Азаров подчеркнул: в нынешних условиях нужно приложить максимум усилий для того, чтобы предприятия и трудовые коллективы продолжили работать: "Ко всем предприятиям должно быть особое отношение. Это требование времени. Работа предприятий — критически важный вопрос, все остальное должно отойти на второй план. Все, что в наших силах, чтобы дать предприятиям работать, нужно непременно сделать".

Ежедневно портные "Профи Дресс" производят более 1500 единиц готовых изделий: от салфеток до пиджаков. Ткани и расходные материалы используются в основном отечественного производства, высокого качества. В свете последних событий, чтобы расширить перечень российских поставщиков и выбрать среди них лучших, наладить поставки и начать работу, потребовалось две недели.

Предприятию удается оперативно и грамотно подстраиваться под изменяющийся рынок. В 2020 году, в разгар пандемии, "Профи Дресс" занялся производством многоразовых защитных костюмов для медицинских работников. По словам основателя фабрики Русланы Сукаевой, на новую продукцию был получен европейский сертификат соответствия и компания уже начала активно готовиться к экспорту в Европу. Сейчас, когда эти возможности закрылись, бизнес перенаправляет свое внимание на дружественные страны.

"При содействии регионального Центра поддержки экспорта мы работаем над получением сертификата для стран ЕАЭС. Огромную помощь в работе нам оказывают областные власти в лице минэкономразвития и минпромторга. Они всегда с нами на связи, информируют о мерах государственной поддержки, благодаря чему мы пользуемся всеми льготами и субсидиями, которые помогают развивать наш бизнес", — рассказала Руслана Сукаева.

Как признается владелица фабрики, спрос на их продукцию только растет. Причем не только на профессиональную униформу, но и на повседневную одежду, которую "Профи Дресс" шьет по заказу предпринимателей, реализующих товары на маркетплейсах. Однако на этом самарское предприятие останавливаться не намерено — сейчас есть планы по созданию своего производства тканей. Как признается Руслана Сукаева, потребность в швейных материалах, а также красителях для тканей российского производства сегодня будет только расти. Открытие новых производств позволит значительно сокращать себестоимость изделий.

Чтобы в полной мере обеспечить потребительский рынок отечественной продукцией, необходимо решить проблему недостатка кадров. При избытке дизайнеров и технологов швейные предприятия испытывают острую нехватку портных, закройщиков, конструкторов одежды.

"В этом году совместно с колледжем сервисных технологий и дизайна мы разрабатываем новую обучающую программу для женщин возрастом старше 50 лет с навыками шитья. Курсы продолжительностью в два-три месяца позволят быстро подготовить кадры для швейных производств региона", — рассказала руководитель фабрики.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, поддержка предпринимателей и промышленных предприятий — одна из приоритетных задач в работе областного правительства. "Мы регулярно проводим встречи с представителями бизнес-сообщества, чтобы определить перечень сложностей, с которыми им приходится сталкиваться в условиях санкционного давления на нашу страну. Это помогает нам инициировать предложения об утверждении антикризисных мер на уровне государства, внедрять региональные инструменты поддержки и подключаться к решению конкретных проблемных ситуаций, — сказал министр. — Мы готовы всесторонне поддерживать местных производителей, в том числе их инициативы, направленные на освоение новых направлений работы и импортозамещение, создание рабочих мест, развитие региона и страны в целом".