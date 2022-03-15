Жительницу Самары будут судить за убийство знакомого

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение 31-летней женщине по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в августе 2021 г. самарчанка выпивала со знакомым в квартире на пр. Кирова. Она поссорилась с мужчиной и ударила его ножом в грудь. Пострадавший скончался.

Уголовное дело направят в Промышленный районный суд для рассмотрения.