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Общество

Прокуратура нашла задолженность по зарплате в хоккейном клубе ЦСК ВВС

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары направила в Госинспекцию труда материалы проверки в АНО "Хоккейный клуб "ЦСК ВВС".

Организация имеет задолженность по зарплате перед игроками и административным персоналом за период с октября 2021 г. по февраль 2022 года.

Руководителю клуба внесли представление, возбуждено восемь административных дел.

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Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

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