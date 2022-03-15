Прокуратура нашла задолженность по зарплате в хоккейном клубе ЦСК ВВС

Прокуратура Промышленного района Самары направила в Госинспекцию труда материалы проверки в АНО "Хоккейный клуб "ЦСК ВВС".

Организация имеет задолженность по зарплате перед игроками и административным персоналом за период с октября 2021 г. по февраль 2022 года.

Руководителю клуба внесли представление, возбуждено восемь административных дел.