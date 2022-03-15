Экс-сотрудника УФСИН обвиняют в попытке сбывать наркотики

Прокуратура Советского района Самары утвердила обвинительное заключение бывшему замначальника отдела тылового обеспечения регионального УФСИН и его знакомой. Их подозревают в покушении на сбыт наркотиков.

По версии следствия, сообщники договорились в Интернете с неизвестными о сбыте наркотиков, но попались раньше, чем успели что-то продать.

У них изъяли N-метилэфедрон, мефедрон и MDMA общей массой свыше 2,8 кг, а также более 500 г марихуаны и гашиша.

Уголовное дело направили в суд.