"Т Плюс" выпустил путеводитель "20 ярких маршрутов по Самаре"

ПАО "Т Плюс" выпустило необычный путеводитель "20 ярких маршрутов по Самаре". В его основу легла палитра красок арт-проекта "Общее решение", реализованного в 2021 году в рамках фестиваля "ВолгаФест".
Путеводитель предлагает по-новому взглянуть на знаковые места областной столицы. Путешествие по Самаре, ее традициям и городским легендам рифмуется с 20 уникальными цветами, такими как "Курмышовый", "Желтая хлебка", "Вечерний Струковский", "Поздний закатный", "Весенний Проран" и другие. В настоящее время палитра украшает бетонное ограждение старейшей электростанции Поволжья - Самарской ГРЭС.
В путеводителе "20 ярких маршрутов по Самаре" собраны описания туристических мест, исторические факты, карты, фотографии и рисунки уличных художников. Издание будет полезно как жителям, так и гостям города, решившим провести в Самаре и ее окрестностях незабываемые выходные.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа