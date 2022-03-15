"Т Плюс" выпустил путеводитель "20 ярких маршрутов по Самаре"

ПАО "Т Плюс" выпустило необычный путеводитель "20 ярких маршрутов по Самаре". В его основу легла палитра красок арт-проекта "Общее решение", реализованного в 2021 году в рамках фестиваля "ВолгаФест".

Путеводитель предлагает по-новому взглянуть на знаковые места областной столицы. Путешествие по Самаре, ее традициям и городским легендам рифмуется с 20 уникальными цветами, такими как "Курмышовый", "Желтая хлебка", "Вечерний Струковский", "Поздний закатный", "Весенний Проран" и другие. В настоящее время палитра украшает бетонное ограждение старейшей электростанции Поволжья - Самарской ГРЭС.

В путеводителе "20 ярких маршрутов по Самаре" собраны описания туристических мест, исторические факты, карты, фотографии и рисунки уличных художников. Издание будет полезно как жителям, так и гостям города, решившим провести в Самаре и ее окрестностях незабываемые выходные.