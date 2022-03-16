Самарские ученые разрабатывают космического робота-повара

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П.Королева разрабатывают установку для автоматического приготовления еды в космосе.

В основе разработки - многофункциональный пищевой 3D-принтер, способный работать в невесомости.

Автоматический "космический повар" поможет разнообразить меню космонавтов и сделать его более персонализированным. В основе разработки - многофункциональный пищевой 3D-принтер, способный работать в невесомости, однако установка пригодится и для использования на Земле.

Прототип "космического повара" планируется изготовить до конца текущего года, а опытный образец - в 2023 году.

Проект реализуется в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".