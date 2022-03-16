В Самарской области продолжается голосование по качеству работы управляющих компаний

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил Государственной жилищной инспекции Самарской области совместно с Центром управления регионом продлить голосование по вопросам деятельности управляющих компаний. Голосование продлится до 27 марта 2022 года.
Пройти голосование можно в разделе "Платформа обратной связи" (ПОС). Платформа позволяет гражданам проголосовать через форму на портале "Госуслуги".
Собственник помещения, имеющий личный кабинет на этом портале, может дать свою оценку работы управляющей организации по пятибалльной шкале. Необходимо либо выбрать управляющую организацию из предлагаемого списка, либо ввести название компании в соответствующее поле. После этого в другом поле надо поставить оценку от двух до пяти баллов и отправить свой голос.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа