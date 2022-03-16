В Самарской области продолжается голосование по качеству работы управляющих компаний

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил Государственной жилищной инспекции Самарской области совместно с Центром управления регионом продлить голосование по вопросам деятельности управляющих компаний. Голосование продлится до 27 марта 2022 года.

Пройти голосование можно в разделе "Платформа обратной связи" (ПОС). Платформа позволяет гражданам проголосовать через форму на портале "Госуслуги".

Собственник помещения, имеющий личный кабинет на этом портале, может дать свою оценку работы управляющей организации по пятибалльной шкале. Необходимо либо выбрать управляющую организацию из предлагаемого списка, либо ввести название компании в соответствующее поле. После этого в другом поле надо поставить оценку от двух до пяти баллов и отправить свой голос.