Молодого самарца будут судить за попытку стать наркокурьером

В Промышленный районный суд Самары отправили уголовное дело 21-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, возле дома на Московском шоссе сотрудники ППС задержали молодого человека из-за мелкого хулиганства. При досмотре парень сам выдал сверток с подозрительным веществом. В телефоне задержанного нашли фотографии с геотегами "тайников". В итоге в трех закладках правоохранители нашли свертки с наркотиком. Всего у самарца изъяли около 3 г N-метилэфедрона.

Также парень рассказал полицейским, что в сентябре 2021 г. решил подработать и нашел в Интернете объявление о поиске курьера. При этом работодатель не скрывал, что заработок незаконный, но молодого человека это не остановило. Однако он успел забрать из тайника только одну закладку и был задержан.