В Самаре задержали подозреваемого в "продаже" водительских прав

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила 62-летнему местному жителю обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").
По версии следствия не позднее 7 октября 2021 г. мужчина предложил свою помощь человеку, желавшему получить водительские удостоверения различных категорий для трех человек без сдачи экзамена. Посредник пообещал передать сотрудникам РЭО ГИБДД 160 тыс. рублей.
13 октября предполагаемый покупатель обратился в полицию и согласился участвовать в поимке посредника. В итоге подозреваемого задержали при получении денег.
Мужчина не признал вину и утверждает, что планировал обмануть "клиента" и забрать деньги себе.
Уголовное дело после вручения обвинительного заключения направят в Промышленный районный суд.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение