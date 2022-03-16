В Самаре задержали подозреваемого в "продаже" водительских прав

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила 62-летнему местному жителю обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

По версии следствия не позднее 7 октября 2021 г. мужчина предложил свою помощь человеку, желавшему получить водительские удостоверения различных категорий для трех человек без сдачи экзамена. Посредник пообещал передать сотрудникам РЭО ГИБДД 160 тыс. рублей.

13 октября предполагаемый покупатель обратился в полицию и согласился участвовать в поимке посредника. В итоге подозреваемого задержали при получении денег.

Мужчина не признал вину и утверждает, что планировал обмануть "клиента" и забрать деньги себе.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения направят в Промышленный районный суд.