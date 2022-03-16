Жителя Самарской области обвиняют в краже тонны дизельного топлива

В Сызрани закончилось расследование уголовного дела мужчины, обвиняемого краже дизельного топлива. Об этом сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.

В январе 2021 г. сотрудники отделения ЭБ и ПК обнаружили, что 50-летний работник транспортной организации крал топливо. По версии следствия, он обналичивал топливную карту, хотя фактически не заправлял автомобиль, и таким образом успел похитить тонну дизельного топлива. Ущерб составил около 40 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Сызранский мировой суд.