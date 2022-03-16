Нападение бродячих собак на самарского подростка обернулось уголовным делом

В Самаре возбудили уголовное дело из-за нападения бродячих собак на подростка по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 16 февраля 2022 г. недалеко от школы животные напали на 15-летнего жителя Красноглинского района. Молодой человек получил травму руки.

Следователи планируют дать оценку деятельности организации, которая по муниципальному контракту должна была заниматься отловом бродячих животных.