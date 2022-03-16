Сбор идей на платформе АСИ открыт до 1 апреля

В 2022 году Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс" проводят форум "Россия: сильные идеи для третьего десятилетия". Целью является выбор и реализация 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года.

Это площадка, которая позволит аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны. Тематических направлений семь - это "Национальная социальная инициатива", "Национальная технологическая инициатива", "Национальная экологическая инициатива", "Национальная кадровая инициатива", "Предпринимательство", "Развитие регионов", "Открытый разговор".

Форум пройдет в несколько этапов, первый из которых - сбор идей. Все желающие жители региона могут разместить свою идею на крауд-платформе idea.asi.ru и получить оценку от лучших экспертов страны, прокачать свой проект и получить комплексную поддержку в реализации. Идею можно разместить на платформе до 1 апреля 2022 года включительно.

Председателем оргкомитета по подготовке и проведению форума является помощник президента РФ Максим Орешкин, заместителем председателя - генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, заместителем председателя - ответственным секретарем - советник президента РФ Антон Кобяков.

В состав оргкомитета приглашен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Также в оргкомитет вошли представители администрации президента РФ, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества.