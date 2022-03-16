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Общество

Сбор идей на платформе АСИ открыт до 1 апреля

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 году Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс" проводят форум "Россия: сильные идеи для третьего десятилетия". Целью является выбор и реализация 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года.

Это площадка, которая позволит аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны. Тематических направлений семь - это "Национальная социальная инициатива", "Национальная технологическая инициатива", "Национальная экологическая инициатива", "Национальная кадровая инициатива", "Предпринимательство", "Развитие регионов", "Открытый разговор".

Форум пройдет в несколько этапов, первый из которых - сбор идей. Все желающие жители региона могут разместить свою идею на крауд-платформе idea.asi.ru и получить оценку от лучших экспертов страны, прокачать свой проект и получить комплексную поддержку в реализации. Идею можно разместить на платформе до 1 апреля 2022 года включительно.

Председателем оргкомитета по подготовке и проведению форума является помощник президента РФ Максим Орешкин, заместителем председателя - генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, заместителем председателя - ответственным секретарем - советник президента РФ Антон Кобяков.

В состав оргкомитета приглашен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Также в оргкомитет вошли представители администрации президента РФ, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества.

Впервые форум "‎Сильные идеи для нового времени"‎ состоялся в 2020 году и показал высокую востребованность. Организаторам поступило 15 тысяч идей, при этом Самарская область стала второй в стране по количеству направленных на форум идей и абсолютным лидером в ПФО: регион представил 862 идеи. Вошедшие в топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ, включенные в топ-1000 828 идей заручились поддержкой на региональном уровне. Более чем 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

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