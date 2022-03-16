Радио Рекорд запускает весенний "Бензокач"

В эфире Радио Рекорд начинается весенний "Бензокач" и ежедневный розыгрыш бензина.

Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо внимательно слушать эфир радиостанции с 14 по 31 марта включительно и отправить заявку на участие — сообщение "Хочу Бензин" в мессенджеры Вайбер или Ватсап на номер 8(996)342-101-5.

По будням ведущие звонят в прямом эфире участнику. Если участник ответил на звонок, то он выигрывает 10 литров бензина и может закончить игру.

Каждый участник может увеличить выигрыш до 30 литров бензина, для этого необходимо ответить на два вопроса, какая из трех композиций звучала ранее в текущем часе в эфире радио. После каждого правильного ответа участник получает 10 литров бензина. Если участник ошибается, то теряет весь выигрыш и выбывает из игры.

Подробные правила акции размещены в группе Радио Рекорд Самара ВКонтакте https://vk.com/recordsamara.