Радио Рекорд запускает весенний "Бензокач"

В эфире Радио Рекорд начинается весенний "Бензокач" и ежедневный розыгрыш бензина.
Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо внимательно слушать эфир радиостанции с 14 по 31 марта включительно и отправить заявку на участие — сообщение "Хочу Бензин" в мессенджеры Вайбер или Ватсап на номер 8(996)342-101-5.
По будням ведущие звонят в прямом эфире участнику. Если участник ответил на звонок, то он выигрывает 10 литров бензина и может закончить игру.
Каждый участник может увеличить выигрыш до 30 литров бензина, для этого необходимо ответить на два вопроса, какая из трех композиций звучала ранее в текущем часе в эфире радио. После каждого правильного ответа участник получает 10 литров бензина. Если участник ошибается, то теряет весь выигрыш и выбывает из игры.
Подробные правила акции размещены в группе Радио Рекорд Самара ВКонтакте https://vk.com/recordsamara.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа