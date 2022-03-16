16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Свое, родное: где в Самаре купить натуральные фермерские продукты Радио Рекорд запускает весенний "Бензокач" Сбор идей на платформе АСИ открыт до 1 апреля Самарская область отмечена дипломом "За лучшее представление туристического потенциала региона" Лекарства и оборудование поступят в больницы Самарской области быстрее за счет закупок

Общество

Свое, родное: где в Самаре купить натуральные фермерские продукты

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 104
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным опроса, проведенного Россельхозбанком, практически каждый второй россиянин считает, что в современном мире употребление фермерских продуктов является частью здорового образа жизни.

Возникает вопрос: где купить продукты хорошего качества и не запутаться в богатом предложении? Для жителей Самарской области надежным вариантом может быть маркетплейс натуральных фермерских продуктов Своё Родное от Россельхозбанка.

Мясная, рыбная и молочная продукция, овощи и фрукты, домашние сыры и разные виды меда - все это и многое другое можно найти на страницах сервиса "Свое Родное". Многие фермы предлагают широкий выбор полезных блюд, приготовленных из свежих фермерских продуктов и мяса, которыми можно полакомиться дома.

На площадке уже 60 тыс. товаров от производителей из 70 регионов страны. Чтобы самому изучить и попробовать ассортимент свежих фермерских продуктов, нужно просто зайти на сайт или скачать мобильное приложение "Свое Родное", где можно оформить заказ в два клика с доставкой на дом. А благодаря полезной функции "Совместные покупки" и промокодам от фермеров можно экономить на продуктах и доставке, чтобы есть не только вкусно, но и выгодно.

Самарские фермеры тоже активно выходят в онлайн.

Так, насладиться едой с заботой о здоровье поможет "Добрая Индюшка". В ассортименте различная продукция из индейки: пельмени, голубцы, тефтели, манты, чебуреки и т.д. Также фермерское хозяйство предлагает вкуснейшие блинчики с многообразными и уникальными начинками, например, блины с творогом и мятой.

Свежие и натуральные сыры, а также вкуснейшую индейку можно приобрести у семейного хозяйства "Рузанов". На электронной витрине можно найти сливочный чеддер, чуть сладковатый качокавалло, нежную моцареллу и пикантную качотту.

"Мы выращиваем экологически чистые продукты питания, тщательно следим за состоянием здоровья индейки, уток и кур. Нарабатывая свою базу покупателей, используем различные площадки для продвижения продукции. На нашей виртуальной витрине "Семейное хозяйство "Рузанов" на маркетплейсе "Свое Родное" можно заказать доставку свежего мяса птицы и различные сыры. Многие покупатели, попробовав один раз наши продукты, становятся постоянными", - рассказал глава семейного хозяйства Владимир Рузанов.

Это далеко не весь список фермерских продуктов, доступных самарцам. Эти и другие продукты можно и нужно попробовать уже сейчас.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Фото на сайте

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3