Свое, родное: где в Самаре купить натуральные фермерские продукты

По данным опроса, проведенного Россельхозбанком, практически каждый второй россиянин считает, что в современном мире употребление фермерских продуктов является частью здорового образа жизни.

Возникает вопрос: где купить продукты хорошего качества и не запутаться в богатом предложении? Для жителей Самарской области надежным вариантом может быть маркетплейс натуральных фермерских продуктов Своё Родное от Россельхозбанка.

Мясная, рыбная и молочная продукция, овощи и фрукты, домашние сыры и разные виды меда - все это и многое другое можно найти на страницах сервиса "Свое Родное". Многие фермы предлагают широкий выбор полезных блюд, приготовленных из свежих фермерских продуктов и мяса, которыми можно полакомиться дома.

На площадке уже 60 тыс. товаров от производителей из 70 регионов страны. Чтобы самому изучить и попробовать ассортимент свежих фермерских продуктов, нужно просто зайти на сайт или скачать мобильное приложение "Свое Родное", где можно оформить заказ в два клика с доставкой на дом. А благодаря полезной функции "Совместные покупки" и промокодам от фермеров можно экономить на продуктах и доставке, чтобы есть не только вкусно, но и выгодно.

Самарские фермеры тоже активно выходят в онлайн.

Так, насладиться едой с заботой о здоровье поможет "Добрая Индюшка". В ассортименте различная продукция из индейки: пельмени, голубцы, тефтели, манты, чебуреки и т.д. Также фермерское хозяйство предлагает вкуснейшие блинчики с многообразными и уникальными начинками, например, блины с творогом и мятой.

Свежие и натуральные сыры, а также вкуснейшую индейку можно приобрести у семейного хозяйства "Рузанов". На электронной витрине можно найти сливочный чеддер, чуть сладковатый качокавалло, нежную моцареллу и пикантную качотту.

"Мы выращиваем экологически чистые продукты питания, тщательно следим за состоянием здоровья индейки, уток и кур. Нарабатывая свою базу покупателей, используем различные площадки для продвижения продукции. На нашей виртуальной витрине "Семейное хозяйство "Рузанов" на маркетплейсе "Свое Родное" можно заказать доставку свежего мяса птицы и различные сыры. Многие покупатели, попробовав один раз наши продукты, становятся постоянными", - рассказал глава семейного хозяйства Владимир Рузанов.

Это далеко не весь список фермерских продуктов, доступных самарцам. Эти и другие продукты можно и нужно попробовать уже сейчас.