Свое, родное: где в Самаре купить натуральные фермерские продукты

По данным опроса, проведенного Россельхозбанком, практически каждый второй россиянин считает, что в современном мире употребление фермерских продуктов является частью здорового образа жизни.
Возникает вопрос: где купить продукты хорошего качества и не запутаться в богатом предложении? Для жителей Самарской области надежным вариантом может быть маркетплейс натуральных фермерских продуктов Своё Родное от Россельхозбанка.
Мясная, рыбная и молочная продукция, овощи и фрукты, домашние сыры и разные виды меда - все это и многое другое можно найти на страницах сервиса "Свое Родное". Многие фермы предлагают широкий выбор полезных блюд, приготовленных из свежих фермерских продуктов и мяса, которыми можно полакомиться дома.
На площадке уже 60 тыс. товаров от производителей из 70 регионов страны. Чтобы самому изучить и попробовать ассортимент свежих фермерских продуктов, нужно просто зайти на сайт или скачать мобильное приложение "Свое Родное", где можно оформить заказ в два клика с доставкой на дом. А благодаря полезной функции "Совместные покупки" и промокодам от фермеров можно экономить на продуктах и доставке, чтобы есть не только вкусно, но и выгодно.
Самарские фермеры тоже активно выходят в онлайн.
Так, насладиться едой с заботой о здоровье поможет "Добрая Индюшка". В ассортименте различная продукция из индейки: пельмени, голубцы, тефтели, манты, чебуреки и т.д. Также фермерское хозяйство предлагает вкуснейшие блинчики с многообразными и уникальными начинками, например, блины с творогом и мятой.
Свежие и натуральные сыры, а также вкуснейшую индейку можно приобрести у семейного хозяйства "Рузанов". На электронной витрине можно найти сливочный чеддер, чуть сладковатый качокавалло, нежную моцареллу и пикантную качотту.
"Мы выращиваем экологически чистые продукты питания, тщательно следим за состоянием здоровья индейки, уток и кур. Нарабатывая свою базу покупателей, используем различные площадки для продвижения продукции. На нашей виртуальной витрине "Семейное хозяйство "Рузанов" на маркетплейсе "Свое Родное" можно заказать доставку свежего мяса птицы и различные сыры. Многие покупатели, попробовав один раз наши продукты, становятся постоянными", - рассказал глава семейного хозяйства Владимир Рузанов.
Это далеко не весь список фермерских продуктов, доступных самарцам. Эти и другие продукты можно и нужно попробовать уже сейчас.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа