В Самаре изменилось расписание речной переправы

В связи с увеличением светового дня с 16 марта изменено расписание переправы по маршруту Самара - Рождествено.

Начало движения из Самары в 6:30. Последний рейс - в 18:45. Из Рождествено - в 19:00. (С заходом на Проран в 10:00 и 15:00).

Отправление СВП будет осуществляться по мере наполнения судна пассажирами.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте www.srpp63.ru и по телефону 8(846)222-93-37, 89170114221.