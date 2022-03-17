Пропавший 10-летний самарский школьник найден

В Самаре найден пропавший 10-летний школьник, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, что третьеклассник примерно в 13:10 ушел из школы, расположенной на ул. Георгия Димитрова. Его не было до позднего вечера.

Подробностей ЧП пресс-служба облГлавка не приводит.