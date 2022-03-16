В Самаре сотрудники полиции ищут 10-летнего школьника

В Самаре 10-летний третьеклассник примерно в 13:10 ушел из школы, расположенной на ул. Георгия Димитрова областного центра, и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.
Сообщение о пропаже ребенка поступило в отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Самаре. Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами подростка среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.
Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска направлены на розыск несовершеннолетней, обход дворов, улиц, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних. Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт".
Приметы пропавшего: на вид 8-10 лет, рост 150-155 см., худощавого телосложения, лицо овальное, глаза светло-серого цвета, волосы темно-русого цвета.
Одет: куртка темно-синего цвета, штаны черного цвета, ботинки желтого цвета.
Всех, кто видел мальчика или располагает информацией о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части8 (846) 373-76-40), по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 112.
Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.