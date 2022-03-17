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ТЭК Экономика и бизнес

Управляющий сети АЗС "ОЛВИ": Понижение цен на топливо не продлится долго

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С конца февраля биржи фиксируют рекордное падение цен на топливо. Управляющий сети АЗС "ОЛВИ" в Самаре Евгений Лошкарев рассказал, стоит ли ожидать изменения прайса на автозаправках и как долго продлится "бензиновая оттепель".

Фото: фото предоставлено спикером

- Действительно ли оптовые цены на топливо резко опустились? С чем это связано?

- Да, цены начали опускаться с 24 февраля. Это связано с избытком продукции на рынке, у производителей оказалось большое количество продукта, который необходимо сбыть. И есть предпосылки для снижения розничных цен. Но это произойдет не сразу, поскольку есть сроки поставки, которые включают период отгрузки продукции. То есть если сейчас мы закупаем топливо по минимальным ценам, то в розницу "дешевый" бензин попадет примерно через месяц.

Стоит отметить, что ранее, до 24 февраля, розничные цены были недостаточными: оптовая цена была высокой, а наценка меньше допустимой..

- Каковы долгосрочные прогнозы на цены на топливо?

- Цены впоследствии все равно выровняются. Понижение цен не продлится долго. Во-первых заводы, как правило, в лето уходят на плановый ремонт, поэтому снижается предложение на рынке, что приводит к дефициту. И в тот период традиционно топливо стоит дороже независимо от текущей ситуации на рынке. Во-вторых, производители перестроятся под текущие потребности, то есть будут производить меньше, чтобы снизить затраты. Это заметно уже сейчас. Третий-четвертый рабочий день наблюдается рост оптовых цен на топливо.

- Можно говорить о том, что ценовое "дно" достигнуто?

- Да, цены минимально упали. и дальнейшее понижение маловероятно.

- Можете привести конкретные цифры - насколько упали оптовые цены с 24 февраля по 15 марта?

- На 24 февраля мы закупали бензин марки А-92 по 52 тыс. руб. за тонну, включая стоимость транспортировки. Сюда не входят расходы АЗС и хранение продукта. Сейчас оптовая закупка упала на 20%.

Мы говорим о ценах на бензин А-92, предполагая, что именно эта марка станет популярной в ближайшее время: потребители А-95 начнут экономить, отдавая предпочтение более дешевому бензину, тем более что большинство автомобилей в стране оснащены двигателями, которым подходит эта марка.

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