Мошенник выманил деньги у самарчанки, пообещав продать квартиру

Жительница Самары стала жертвой интернет-мошенников, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

42-летняя местная жительница нашла в интернете объявление о продаже квартиры по низкой цене. Она созвонилась с автором объявления и договорилась об условиях. Продавец попросил предоплату 125 тыс. рублей. Жертва перевела эти деньги, а потом мошенник перестал выходить на связь.

Вскоре объявление пропало, а телефон продавца оказался выключен. Возбуждено уголовное дело.